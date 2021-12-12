الناخبون في كاليدونيا الجديدة يصوتون مرة أخرى ضد الاستقلال عن فرنسا

صوت الناخبون في إقليم "كاليدونيا الجديدة" الفرنسي، مرة أخرى، ضد الاستقلال عن فرنسا.



وفي الاستفتاء الثالث، وفي الوقت الحالي، الأخير، بشأن تقرير المصير، اليوم الأحد، صوت 5ر96% لصالح البقاء مع فرنسا، طبقا للنتائج النهائية المؤقتة، وفقا لما ذكرته قناة "لا إير نوفال كاليدوني" المحلية.



ورحب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون بالنتيجة واعتبرها مؤشرا على الفخر والتقدير للدولة الفرنسية.



وقال لشعب كاليدونيا الجديدة إن "فرنسا فخورة بأن تكون وطنكم". كما اعترف بوجود انقسامات عميقة بين جمهور الناخبين.



أضاف ماكرون إن الأمر يرجع إلى شعب كاليدونيا الجديدة لكتابة تاريخهم المشترك معا، باحترام وطموح، وهو ما يتطلب التحرك إلى ما هو أبعد من القضايا القانونية والمؤسسية.