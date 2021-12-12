أعلن محمد معيط وزير المالية، أنه بنهاية يناير المقبل، تعلن مصر استعدادها للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب، للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام في السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.