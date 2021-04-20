وزراء خارجية مجموعة السبع يرغبون في إرسال إشارة مشتركة بشأن الحرية والديمقراطية

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يرغب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ختام اجتماعهم في ليفربول اليوم الأحد في إرسال إشارة مشتركة بشأن الحرية والديمقراطية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - قبيل اجتماع مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان - إن المجموعة يجب أن "تتخذ موقفا كجبهة موحدة ضد المعتدين الذين يسعون لتقويض الحرية".

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، فإن التعامل مع روسيا يعد أحد الموضوعات الرئيسية التي سيجري مناقشتها خلال الاجتماع. كما تم إدراج قضايا أخرى على جدول الأعمال من بينها تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية عن الصين والمخاوف بشأن برنامج إيران النووي .

ولم يكن في استطاعة معظم الضيوف حضور الاجتماع بشكل شخصي بسبب انتشار المتحور الجديد والأكثر عدوى من فيروس كورونا "أوميكرون".

وتعتبر القمة في ليفربول، شمال غربي إنجلترا، آخر اجتماع لمجموعة السبع تحت الرئاسة البريطانية. وستتولى ألمانيا اعتبارا من بداية عام 2022 هذا الدور.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك إنها تريد جعل مكافحة أزمة المناخ أحد الموضوعات المحورية للرئاسة الألمانية.