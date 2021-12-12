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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.