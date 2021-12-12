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اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 9:59 ص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


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