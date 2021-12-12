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طهران: الحكومة الكندية تنتهك حقوق 400 ألف إيراني

علم إيران
علم إيران
رويترز
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 9:29 ص

اتهم أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، الحكومة الكندية بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة "نورنيوز" إن "كندا التي تقترح قرارات أممية ضد إيران تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان، هي نفسها تنتهك حقوق الشعب الإيراني ولا تحترم حقوق 400 ألف إيراني يقيمون في كندا من خلال عدم موافقتها لتوفير الخدمات القنصلية لهؤلاء الأشخاص.. ورغم هذا الانتهاك الصارخ تعترض علينا إذا قمنا بمعاقبة مجرم ما".

وأضاف أن "من يفرض العقوبات على الشعب الإيراني، أو يشارك في تنفيذها... يعتبر عدوا لشعبنا ولا يمكن اعتباره مناصرا للإيرانيين".

وكانت إيران رفضت الشهر المنصرم مشروع قرار يتهمها بانتهاكات لحقوق الإنسان وعرضته كندا والولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة، داعية للتركيز على مساءلة هذه الدول على جرائمهم.


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