وزراء الصيد بالاتحاد الأوروبي يبدأون محادثات لتحديد حصص وطنية للعام المقبل

بدأ وزراء الصيد بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد محادثات في بروكسل لتحديد حدود الصيد والحصص الوطنية من الأسماك في العام المقبل في الاتحاد الأوروبي والمياه غير التابعة للاتحاد.



وقال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيشوس إن المناقشات "تطرح مشكلات صعبة على الطاولة"، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاقية سياسية بنهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.



وشملت مناطق الصيد التي تمت مناقشتها المحيط الأطلسي وبحر الشمال والبحر المتوسط والبحر الأسود وتناولت مخزونات الصيد التي يديرها الاتحاد الأوروبي بنفسه بالاتفاق مع الدول المجاورة أو عبر اتفاقات مع منظمات إقليمية.