المؤبد لقاتل مواطن بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 51404 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2015، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاشتراك مع اثنين آخرين، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد أيضًا لاشتراكهم جميعًا في قتل مواطنًا بطلق خرطوش بنطاق مركز بلبيس.



كان مستشفى بلبيس المركزي استقبل المجني عليه محمد زكريا محمود صقر غنيمي، جثة هامدة؛ جراء إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "صلاح.ع"، و"رضا.ع"، و"محمود.ع"، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وعاقبت المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد، فيما تقدم دفاع المتهم الثالث بطلب لإعادة إجراءات المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.