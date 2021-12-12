الأموال العامة تخاطب رئيس جامعة أسيوط بإحالة مسؤول في المستشفيات الجامعية إلى التأديب

قررت نيابة الأموال العامة بأسيوط برئاسة المستشار فليمون رفعت شاكر رئيس النيابة، إحالة أوراق المدعو "و. ع. ح"، مدير إدارة الدفع الإلكتروني بالمستشفيات الجامعية إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط لإحالة المتهم لمجلس تأديب العاملين بالجامعة، وإرسال مذكرة من قرار معاقبته إلى النيابة وذلك على خلفية اتهامه في القضية رقم ٥٠٦١ لسنة ٢٠٢٠ أموال عامة والمفيدة برقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب أسيوط، والتي تضمنت قيام المتهم باستقطاع جزء من المبالغ المحصلة على فواتير استخدام خطوط المحمول للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وكان التفتيش المالي والإداري بجامعة أسيوط، كشف قيام مدير إدارة الدفع الإلكتروني بالمستشفيات الجامعية باستقطاع جزء من مرتبات الموظفين العاملين بالمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط والمخصصة لفواتير المحمول بلغت ما يقرب من ١٨٥ ألف جنيه، وذلك بدفعها على مرتبات اشخاص آخرين من بينهم أقرباء له ممن يعملون بالمستشفيات ويقوم بإعادة تحصيلها لنفسه بمعرفتهم مما أثبت وجود مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إحالة المتهم إلى النيابة العامة وعقب إجراء التحقيقات وتشكيل لجنة من المديرية المالية واستدعاء عدد كبير من الموظفين المتضررين بالمستشفيات الجامعية وفحص أعمال المتهم.

وعقب التحقيقات، قام المتهم بسداد المبالغ المستحقة التي أحضرها لجان المديرية المالية والتفتيش المالي والإداري بقرار النيابة العامة والتي قررت ارسال مذكرة إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بإحالة المتهم إلى مجلس تأديب لمعاقبته إداريا وإرسال قرار المعاقبة إلى النيابة العامة.