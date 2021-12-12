رئيس وزراء إسرائيل يبدأ اليوم زيارة للإمارات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيغادر اليوم الأحد إلى دولة الإمارات، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للبلاد.

وذكر المكتب، في بيان، أن بينيت "سيغادر اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف المكتب أن بينيت سيلتقي ولي عهد أبوظبي غدا، وأنهما سيبحثان "تعميق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، بما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار في البلدين".

وكان بينيت استقبل في أكتوبر الماضي سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، وسلمه رسالة خطية نيابة عن ولي عهد أبوظبي تضمنت دعوة لزيارة الإمارات.

وافتتحت الإمارات في يوليو الماضي سفارتها في إسرائيل، بعد افتتاح سفارة وقنصلية لإسرائيل في الإمارات.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن في شهر سبتمبر من العام الماضي برعاية الولايات المتحدة.