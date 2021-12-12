 البنك الأهلي يستعد لغزل المحلة بالتعادل مع زد - بوابة الشروق
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البنك الأهلي يستعد لغزل المحلة بالتعادل مع زد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:54 م

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مع زد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد، وذلك في إطار استعدادات فريق البنك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء حضور اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، للاطمئنان على آخر استعدادات الفريق لمباريات الدوري المقبلة.

ويخوض فريق البنك الأهلي مباراة تجريبية أخرى، الثلاثاء المقبل، أمام الهلال السوداني في ختام مباريات الفريق الودية استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في العشرين من ديسمبر الجاري.


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