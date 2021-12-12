استعدادات مكثفة في شرم الشيخ لاستضافة أبرز مؤتمر دولي لمكافحة الفساد

شهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تنطلق أعمال دورته التاسعة غدا وتستمر حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة أكثر من ألفي ممثل للدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وتزينت شوارع المدينة بالأشجار وأعلام الجمهورية إلى جانب أعلام بعض الدول المشاركة في المؤتمر، كما انتشرت لافتات المؤتمر، والشعارات الترحيبية بضيوف مصر، إضافة إلى العلامات المرورية والإرشادية.

فيما جرى تزيين الطرق من المطار وحتى قاعة المؤتمرات الدولية بالأعلام واللافتات الترحيبية، وشهدت قاعة المؤتمرات التي ستعقد بها الجلسات المتوازية استعدادات مكثفة، حيث جرى تجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، والتأكد من كفاءة وحدات الصوت، إضافة إلى تحديد أماكن إقامة الوفود المشاركة في المؤتمر، وتأمينها على أعلى مستوى.

كما جرى تسيير حافلات، حملت شعارات المؤتمر الأممي، لنقل المشاركين في المؤتمر من القاعة إلى الفنادق التي شهدت كثافة في معدلات الإشغال.

ونظم المركز الإعلامي، وصول وتسجيل الوفود من وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية التي ستقوم بتغطية فعاليات المؤتمر.

من جانبها، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وذلك من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتزويدها بأطقم طبية، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبا لحدوث أعطال في الكهرباء.