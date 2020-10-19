حمدوك يشيد بمواقف النرويج الداعمة للتحول المدني في السودان

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أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بمواقف مملكة النرويج الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والسلام الشامل والإصلاح والانتعاش الاقتصادي بالسودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أن حمدوك التقى مع سفيرة مملكة النرويج لدى السودان تريزا لوكن.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة، والخطوات الجارية لتحقيق التوافق السياسي الشامل باعتباره المدخل الأساسي لنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لعقد المؤتمر القومي الدستوري وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة.

وأبدت سفيرة النرويج سعادتها بعودة حمدوك لمنصبه رئيسا لمجلس الوزراء، وأكدت استمرار دعم بلادها لرئيس الوزراء والشعب السوداني في تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.