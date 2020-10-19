 حمدوك يشيد بمواقف النرويج الداعمة للتحول المدني في السودان - بوابة الشروق
الأحد 12 ديسمبر 2021 11:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

حمدوك يشيد بمواقف النرويج الداعمة للتحول المدني في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 10:56 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 10:56 م

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بمواقف مملكة النرويج الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والسلام الشامل والإصلاح والانتعاش الاقتصادي بالسودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أن حمدوك التقى مع سفيرة مملكة النرويج لدى السودان تريزا لوكن.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة، والخطوات الجارية لتحقيق التوافق السياسي الشامل باعتباره المدخل الأساسي لنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لعقد المؤتمر القومي الدستوري وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة.

وأبدت سفيرة النرويج سعادتها بعودة حمدوك لمنصبه رئيسا لمجلس الوزراء، وأكدت استمرار دعم بلادها لرئيس الوزراء والشعب السوداني في تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك