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أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الأول جيرنوت روهر، قبل ما يقارب من شهر على إقامة مباريات كاس الأمم الإفريقية.

واسند لأوجوستين إيجوافيون قائد منتخب نيجيريا السابق، إدارة المنتخب الوطني بشكل مؤقت حتى يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد أعلن أيضا إقالة الجهاز الفني بالكامل ليكون قرار نيجيريا الثان بعد السودان والذان ضمن المجموعة الرابعة لكاس الأمم الإفريقية بجانب غينيا بيساو.

وكشف البيان الرسمي من الاتحاد النيجيري تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة أوجوستين إيجوافيون قبل خوض منافسات كاس الأمم التي ستقام في الكاميرون.