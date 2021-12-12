مركز النيل للإعلام بزفتي ينظم ندوة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

نظم مركز النيل للإعلام بزفتي ندوة إعلامية تحت عنوان "التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية" بقاعة المركز.



وألقى الدكتور فتحي أحمد ياسين أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة الزقازيق، الضوء على أنواع النفايات بصفة عامة، وعرف النفايات الإلكترونية، مؤكدًا أنه يمكن تصنيفها إلى نفايات كهربائية ونفايات إلكترونية.



وأشار إلى أن النفايات الإلكترونية تصنف عادة على محتواها من مواد ذات قيمة عالية حسب نوع الجهاز الإلكتروني والطراز والشركة المصنعة.



وقال إن المخلفات الالكترونية ثروة قومية يجب الاستفادة منها لأن بها معادن ذات قيمة عالية كالنحاس والبلاتين والذهب والبلاديوم والتنتاليوم والزرنيخ، وتطرق إلى حجم النفايات الإلكترونية في مصر والعالم، وأن دولة مثل السويد تدور 4 ملايين طن سنويًا من المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها تستورد من النرويج مخلفات الكترونية بـ 100 مليون دولار، وتفككها والاستفادة منها بصورة آمنة في مصانع متخصصة.



وأشار إلى المخاطر الناجمة عن التعرض للنفايات الإلكترونية، وعدم التخلص الآمن منها، وتطرق إلى أهمية التخلص الأمن من النفايات الإلكترونية من الناحية الصحية والاقتصادية.



وأوضح كيفية التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، وجهود الدولة لتشجيع المواطنين على تجميع النفايات الإلكترونية بإطلاق مبادرة E-Tadweer، حيث يتم استبدال الأجهزة القديمة وإعطاء خصومات على الأجهزة الحديثة أو الحصول على هدايا.