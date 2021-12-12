استطلاع للرأي: أغلبية التايلانديين لا يعتزمون السفر خلال عطلات العام الجديد بسبب كورونا

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أجرته جامعة سوان دوسيت راجابات، أن أغلبية من تم استطلاع آراؤهم، لا يعتزمون السفر خلال عطلات نهاية العام، أو لم يحسموا قرارهم بعد بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن الاستطلاع بشأن خطط السفر خلال عطلات نهاية العام أجرى عبر الإنترنت في الفترة من 6 حتى 9 ديسمبر الجاري، وشمل 1304 أشخاص.

ولدى سؤال المشاركين في الاستطلاع حول ما إذا كانوا يعتزمون السفر خلال فترة الاعياد، قال 57ر40 % إنهم لن يسافروا بسبب المخاوف من متحور أوميكرون والمشاكل الاقتصادية وحركة المرور المزدحمة. وقال 35ر34% إنهم سوف يسافرون بالتأكيد، حيث قالوا إنهم حصلوا على جرعات اللقاح كاملة، ويرغبون في الاسترخاء، وقد قاموا بالفعل بالتخطيط لرحلاتهم، وقال 08ر20% إنهم لم يحسموا قرارهم بعد.

وحول ما هى الأقاليم التي يرغبون في زيارتها، جاء إقليم تشيانج ماي في المرتبة الأول بنسبة 22ر41%، يليه إقليم تشيانج راي بنسبة 68ر25%.