إيطاليا تسجل 21 ألفا و35 إصابة جديدة بكورونا و96 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 21 ألفا و35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 96 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و206 آلاف و305 إصابات، والوفيات إلى 134 ألفا و765 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 101 مليون و704 آلاف و327 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.