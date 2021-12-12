تجديد حبس المتهمة بسرقة حقيبة يد الفنانة ديانا هشام داخل مول بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس فتاة متهمة بسرقة حقيبة يد الفنانة ديانا هشام، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة غافلت الفنانة وتمكنت من سرقة الحقيبة ثم اختفت، بعدها أبلغت الفنانة رجال أمن المول بالواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن كاميرات المراقبة كشفت هوية الفتاة سارقة الحقيبة، وبعد تحرير الفنانة بلاغا بقسم شرطة الشيخ زايد، أفادت فيه تعرض حقيبتها للسرقة وما تحتويه من أوراق خاصة ومبالغ مالية، بدأت أجهزة الأمن إجراء تحرياتها، وفحص الكاميرات، لتحديد هوية المتهمة. وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمة.

وعقب القبض عليها، تبين لرجال المباحث أن المتهمة غافلت الفنانة واستولت على محتويات حقيبتها، وعقب فحص كاميرات المراقبة.

تم تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، وضبط المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.