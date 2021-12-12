تنسيقية شباب الأحزاب تعقد للأسبوع الثالث على التوالي جولات تدريب المحليات

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للأسبوع الثالث على التوالي جولات تدريب المحليات بمقر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

وذكرت التنسيقية- في بيان، اليوم السبت- أن التدريبات استمرت بشكل مكثف لمدة 3 أيام، لتشمل عددا من المواضيع الهامة، حيث افتتح النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ اليوم الأول بمحاضرة حول الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، ثم قدم تدريبا حول الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول.

وأضافت أنه في اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريياً حول إدارة الحملات الانتخابية واستخدام "السوشيال ميديا" في الدعاية الانتخابية، واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب محمد سباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب حول مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين، وشهدت التدريبات تفاعل الحضور مع المتدربين بالأسئلة وتسجيل الملاحظات في ورش العمل التي تعقب كل تدريب.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن هذا التدريب بشكل مسبق وتلى هذا تسجيل إلكتروني للراغبين بالحضور، ثم مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد الكوادر المناسبة، والتي لديها رغبة في الاستفادة وتنمية مهاراتهم السياسية والشخصية.

ويأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة وقد جمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التي يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية.