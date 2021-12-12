ندوة تثقيفية صحية لطلاب مدرسة بلاط الابتدائية بالوادي الجديد

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات ندوة تثقيفية صحية لطلاب مدرسة بلاط الجديدة الإبتدائية، بحضور مدير الإدارة التعليمية، وآمال عبد المريد مدير إدارة الإتصال السياسى بالمديرية، ضمن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية بالتعاون مع قطاع الصحة بالوادي الجديد.

وقال حسن إن هدف البرنامج توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب وطرق الوقاية للعديد من المشكلات الصحية التي تواجه البعض، فضلا عن مجابهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار العدوى، والموضوعات الصحية المختلفة وخاصة الحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة الصحية بمركز بلاط، ضرورة تلقي الأطفال التطعيم لرفع مناعة الأطفال ضد المرض والحفاظ على جميع الأطفال على أرض مصر، بجانب صحة الفم والأسنان والتنمر وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.