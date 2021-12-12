مياه دمياط تجري زيارات ميدانية للتعريف بمشروعات حياة كريمة

نظمت إدارة المشاركة المجتمعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، جولة ميدانية لاتحاد طلبة مدرسة الثانوية العسكرية بدمياط، لعدد من المشروعات القائمة بقرى مركز كفر سعد.

واستهدفت الجولة مشروع التوسعات القائم بمحطة مياه ميت أبو غالب، ومحطة مياه السوالم، واختتمت الجولة بزيارة عدد من مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحي، بقرى مركز كفر سعد، كما أبدى الطلاب إعجابهم بما تم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع.

وأوضح العميد مهندس خالد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضرورة زيارة الطلاب لمشروعات حياة كريمة؛ للتعرف على ما تشهده قرى مركز كفر سعد من تحول شامل بكافة القطاعات، لتغيير الواقع نحو الأفضل، مشددا على مدى الاستفادة من تلك الجولات.