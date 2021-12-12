وكيل حقوق الإنسان بالنواب: هيئة ضمان جودة التعليم فشلت فشلا ذريعا

انتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد: "أبدأ كلامي مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية، التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: "احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل".

وتابع أبو العلا: "اسم الهيئة مستفز، بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، وهذا فشل ذريع".

وعلق على مشروع القانون المقدم من الحكومة "مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل"، وتساءل "أين النتائج؟"، وطالب أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

كما دعا للاهتمام بذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التحفظ على أداء الهيئة الحالي.