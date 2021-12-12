الأهلي: إصابة الشناوي وفتحي غير مزعجة

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أجرى أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بطبيب المنتخب الوطني؛ للاطمئنان على الحالة الطبية لثنائي الأهلي محمد الشناوي وحمدي فتحي بعد تعرضهما للإصابة في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام الأردن أمس بكأس العرب.

وقال أبو عبلة إن الأشعة التي خضع لها الثنائي أثبتت إصابتهما في العضلة الخلفية ولكنها إصابات غير مزعجة بالنسبة للثنائي.

وأضاف طبيب الأهلي أن حمدي فتحي ومحمد الشناوي سوف يخضعان لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لحسم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة نصف النهائي بالبطولة العربية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي المحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام سموحة يوم 15 ديسمبر الجاري قبل السفر إلى قطر.