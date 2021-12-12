سلامة الغذاء: نعمل على تطوير الرقابة على السلع الغذائية وفق المعايير العالمية

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل حاليا على ثلاثة محاور أساسية لتطوير منظومة الرقابة على السلع الغذائية، وهي الملوثات الكيماوية والمواد الملامسة للغذاء، وفترة صلاحية المنتج، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير المقبل.

وأوضح حسين منصور، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فود أفريكا" المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجاري، أن هناك لجانا بالهيئة تعمل على وضع القواعد ومعايير لصلاحية المنتجات الغذائية وفقا للمعايير الدولية، وأنه يتم الاعتماد على معايير الاتحاد الأوروبي والكودكس لوضعها.

وفيما يتعلق بالمواد الملامسة للغذاء قال منصور إنه جار وضع الموصفات والشروط الفنية الخاصة بالأغلفة والتعبئة وكيفية قياسها، للتأكد من ملائمتها لسلامة الأغذية، مشيرا إلى أن الرقابة على سلامة الغذاء لم تكن مرضية في السابق وهو الدافع الأساسي لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وأن هدف الهيئة أن تصبح المنتجات الغذائية منافسة وذات الجودة المطلوبة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن عام 1994 يعد الميلاد الحقيقي لأنظمة سلامة الغذاء عالميا نظرا لتوقيع اتفاقية الجات بالإضافة لانتشار مرض جنون البقر في أوروبا الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى تطبيق أنظمة سلامة الغذاء.

وأكد أن العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في سلامة الغذاء هي التشريعات والمعايير الدولية مثل الكوديكس واللوائح التنفيذية لسلامة الغذاء، مشددا على أن أحد محاور سلامة الغذاء وهي فترات الصلاحية لابد أن يعاد النظر فيها بشكل علمي وأهم عنصر في فترات الصلاحية هي البيئة التي يتداول فيها الغذاء.

وقال إننا نتبنى حاليا رؤية وهي كيفية الحفاظ على بيئة الإنتاج التي توضع فيها المواد الغذائية، مشيرا إلى أن العينات التي تؤخذ من المواد الغذائية غير كافية للتأكد من سلامة المواد الغذائية سواء كان منتج محلي أو منتج للتصدير.