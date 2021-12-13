مدرب تونس السابق: أتمنى استمرار معلول مع الأهلي لأنه مثل كبار إنجلترا وإسبانيا

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نصح التونسي ألان جريس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، مواطنه علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بالاستمرار مع الفريق الأحمر في ظل اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم.

وقال ألان جريس في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «أتمنى استمرار معلول مع الأهلي فهو في ناد كبير وهو لاعب مهم للغاية ويشغل مكانة ثابتة ويمتلك حاليا الكثير من الخبرة».

وأضاف: «النادي الأهلي يضاهي الأندية العالمية في إنجلترا وإسبانيا، وهو ينافس دائما في الحصول على جميع البطولات واستمرار معلول يعني أنه سيتواجد في أكبر أندية إفريقيا».

وانتقل مدرب تونس السابق للحديث عن فرجاني ساسي: «رحيله إلى الدوري القطري جعله في مستوى تنافسي أقل بكثير، لقد كان لاعبا مهما في الزمالك وينافس بقوة على مركزه».

وأتم: «التنظيم الدفاعي أبرز ما يميز المنتخب التونسي خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل الفريق يحقق نتائج جيدة والوصول إلى التصفيات النهائية لكأس العالم».