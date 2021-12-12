 بولندا تسجل 23 ألفا و762 إصابة جديدة و486 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 23 ألفا و762 إصابة جديدة و486 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 9:43 ص

سجلت بولندا 23 ألفا و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 486 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و808 آلاف و798 إصابة، والوفيات إلى 88 ألفا و414 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 44 مليونا و15 ألفا و507 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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