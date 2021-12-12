تموين الشرقية: ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محال تجارية ومخازن في بلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس بالشرقية، حمله تموينية برئاسة عاطف عراقي، مدير الإدارة؛ للمرور على المخابز البلدية والأنشطة التجارية.



وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 26803 جنح بلبيس، ضد المدعو "ع. ع. ع"، صاحب مخزن مواد غذائية؛ لإدارة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، فيما تم التحفظ على 500 كرتونة مواد غذائية.



وتم تحرير المحضر رقم 26806 جنح بلبيس، ضد المدعو"ع. م. أ"، صاحب محل بقالة بقرية إنشاص الرمل؛ لعدم الاحتفاظ بفواتير السلع الغذائية، وتم التحفظ على 40 كرتونة مواد غذائية.



ةحررت الحملة عدد من المحاضر لعدد من اصحاب المنشآت الغذائية؛ بينها جزارة لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وأدواته، وتحرير 5 تقارير إثبات حالة ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز بوزن ناقص.