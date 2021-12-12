رئيس الرقابة الإدارية: مصر لم تتوان عن تقديم الدعم لمساعدة شعوب العالم

أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الإرادة السياسية في مصر لم تتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم للمساعدة على تقارب وجهات النظر، وتدعيم القيم الأخلاقية وتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لكافة الشعوب.

جاء ذلك خلال كلمته للترحيب بوفود الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ بدءا من غد الاثنين، وحتى 17 ديسمبر الجاري.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن ترحيبه بالضيوف المشاركين في هذا المؤتمر الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ على أرض مصر، مشيرا إلى أنه يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.

وأضاف أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجا حيا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، فشكلت الوجهة المُـثلى لاحتضان الجميع دون استثناء، ولعبت سياساتها التوافقية دورا حاسما في حل الكثير من القضايا، ولم تتوان الإرادة السياسية في مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم للمُساعدة على تقارُب وجهات النظر، وتدعيم القيم الأخلاقية وتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لكافة الشعوب.

وتابع الوزير حسن عبد الشافي أحمد قائلًا إنه "من منطلق تلك المسئولية، نعتز باستضافة خُبراء مُكافحة الفساد على مستوى العالم للمُشاركة في حدث هو الأبرز على أجندة الأحداث الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد".

واستطرد قائلا إن "هذا المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعا لنتحدث عن كيف يُمكننا أن نصون ونحمى مقدرات شعوبنا التي تتطلع إلينا، وأن نؤكد على أننا جميعا عازمون على تغيير عالمِنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم".

وأعرب عبدالشافي، عن أمله في أن تسفر أعمال هذا المؤتمر عن قرارات ترتقي إلى حجم المسئولية الكبيرة، خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لمختلف الشعوب.