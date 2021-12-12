سنغافورة تعتزم إعطاء مليوني جرعة من لقاحات كورونا خلال الشهرين المقبلين

ذكر وزير الصحة السنغافوري، أونج يي كونج، اليوم السبت، أنه من المتوقع إعطاء مليوني جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بلاده خلال الشهرين المقبلين.

وكتب الوزير عبر صفحته على فيسبوك أن هذا الأمر "مهم للغاية" بينما تستعد بلادنا لمتحور "أوميكرون" الجديد، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقال: "الدراسات الأولية تشير إلى أنه (أوميكرون) أكثر قابلية للانتقال (من المتحور دلتا)".

وأعلنت وزارة الصحة ، الجمعة، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و11 عاما سيتمكنون من تلقي اللقاح، ويمكن للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما الذين أكملوا تطعيمهم الأولي قبل خمسة أشهر على الأقل الحصول على جرعات معززة.