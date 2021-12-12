محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بباروط

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم، المدرسة الثانوية الفنية بنين للتمريض بقرية باروط، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، والتي رافقه خلالها: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وتجول المحافظ داخل فصول المدرسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة "للبنين" في مجال التمريض، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

كما تابع جانبًا من أعمال الشرح للمواد العلمية المقررة عليهم في مجال التمريض، بالإضافة إلى تفقد بعض قاعات المعامل والتدريب العملي.

وأشاد بمستوى الطلاب العلمي والالتزام والانضباط لديهم، مؤكدًا أهمية التدريب العملي لهم لإعدادهم لممارسة عملهم بالمستشفيات والوحدات الصحية وتأهيلهم لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة للمريض.

ولفت المحافظ، إلى أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وسد العجز الذي تعاني منه بعض الوحدات.

وأشار إلى أهمية دعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمرضى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مدرسة باروط أول مدرسة لتمريض البنين فى محافظة بني سويف، ويلتحق بها طلاب الشهادة الإعدادية من البنين والحاصلين على أعلى الدرجات.

وأشار إلى أن المدرسة تم تجهيزها على مستوى عال من التجهيزات من حيث قاعات التدريس والعملي والمكتبات وحجرة كمبيوتر ومعمل المهارات التمريضية.

وأوضح أن مدة الدراسة داخل المدرسة خمس سنوات تحت إشراف المديرية، يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة فني تمريض "دبلوم فوق المتوسط بالتمريض"، بجانب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة والحصول على كارنيه نقابة التمريض.