رويترز: حمدوك يستبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم الجيش السوداني

قالت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استبدل جميع حكام الولايات بالوكالة الذين عينهم القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وأرجعت مصادر قريبة من الاتحاد الأوروبي غضب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وتحذيره لبعثات دبلوماسية - لم يحددها – بعدم «التحريض ضد الجيش، والتدخل في شؤون البلاد»، إلى تزايد الضغوط الغربية المطالبة بإعادة الأوضاع إلى ما قبل تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي.

وأبلغت المصادر صحيفة «الشرق الأوسط»، أن قادة الجيش قد يقدمون تنازلات مهمة للمدنيين، تفادياً لفرض عقوبات أمريكية محتملة على السلطات العسكرية السودانية، بعدما أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالكونجرس مشروعين؛ أحدهما يطالب بفرض عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان»، والآخر يتعلق بـ«قانون ديمقراطية السودان» الذي يتضمن «عقوبات ملزمة» ضد المسؤولين عن زعزعة الانتقال إلى الحكم المدني.

كما تمسك سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، لدى لقائهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مؤخراً، باستعادة هياكل الحكم المدني المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لعام 2019 قبل الدخول في أي تفاوض جديد حول الدعم المقرر تقديمه لاقتصاد البلاد، موضحين أن ذلك مرهون بإجراءات «بناء ثقة مقنعة وتحقيق إجماع وطني حقيقي».