﻿ميدو منتقدًا أداء المنتخب: لعبنا أسوأ شوط في عهد كيروش

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أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومصر السابق، أن المنتخب ظهر بصورة سيئة هجومياً وقدم أسوأ أداء في عهد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني خلال الشوط الأول من عمر لقاء الأردن.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، إن المنتخب شهد ثغرة دفاعية واضحة في الجانب الأيمن بوجود عمر كمال وأحمد ياسين.

وأوضح أن المنتخب الوطني لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، ولكن المستوى تحسن في الشوط الثاني وخاصة مع توقيت هدف التعادل عن طريق مروان حمدي.

وأشار إلى أن المنتخب لايزال لديه مشاكل فنية واضحة في الفترة الحالية، ويسعى لعلاجها قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيكون موعد مباراة مصر وتونس القادمة في نصف نهائي كأس العرب، هو الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.