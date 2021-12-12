شولتس يصل إلى بولندا

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم الأحد.



واستقبل رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المستشار شولتس بمراسم استقبال عسكرية.



ومن المنتظر أن تتناول المحادثات بين الجانبين لاحقا قضايا صعبة.



ويعتزم شولتس الحديث في وارسو حول الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي حول قضايا تتعلق بسيادة القانون وذلك حسبما أعلن في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني أمس السبت.



وأكد شولتس أن الزيارة تمثل له بالدرجة الأولى "زيارة صداقة لأمة صديقة".



كان شولتس زار باريس وبروكسل أول أمس الجمعة أي بعد يومين من أداء اليمين الدستورية إذ جرت العادة أن تكون فرنسا هي أول وجهة خارجية للمستشارين الجدد في ألمانيا.



وجاءت بولندا، ثاني أكبر بلد مجاور لألمانيا، في مرتبة متقدمة للغاية في أجندة الزيارات الأولى للمستشار الجديد.



وسيضع شولتس في نهاية زيارته إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وهو النصب التذكاري المركزي في بولندا للجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلادهم.



كانت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة انالينا بيربوك قامت بزيارتها الخارجية الأولى إلى وارسو أول أمس. وقالت إن ألمانيا تعول على التوصل إلى حل مقبول للطرفين في الصراع بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن احترام سيادة القانون.



وذكرت بيربوك أنها تعول على التوصل إلى حل جماعي تفاوضي مع بولندا. وقد أدلى شولتس بتصريحات مشابهة حيث قال إن هناك قضايا تم تقييمها على نحو مختلف وأضاف أنه سيتم البحث عن "وجهات نظر مشتركة للمستقبل".



يذكر أن حكومة حزب " القانون والعدالة" القومي المحافظ في وارسو تقوم منذ سنوات بتعديل نظامها القضائي وهو ما أوقعها في خلاف مع المفوضية الأوروبية حيث يوجه منتقدون اتهامات إلى وارسو بوضع القضاة تحت ضغط.



وفتحت المفوضية العديد من الإجراءات ضد بولندا بدعوى انتهاك معاهدة الاتحاد الأوروبي وقدمت شكاوى ضدها أمام المحكمة الأوروبية.



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أعلنت الشهر الماضي عن قلقها إزاء حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية بشأن استقلال القضاء.