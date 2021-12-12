الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسيران محرران في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران في الضفة الغربية.

وقالت مصادر في محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة إن شابًا أصيب إصابة خطيرة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب بشكل وحشي أثناء اعتقاله في قرية قريبة من مُستوطنة "حاجاي" التي يقوم المستوطنون فيها بشن هجمات متكررة على مواطني الخليل بحماية من شرطة الاحتلال.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص بينهم الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر أمنية إن العيساوي أفرج عنه منذ أربعة أشهر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات في سجون الاحتلال وإن القاء القبض عليه يأتي في إطار التضييق المعتاد على الأسرى المحررين.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرًا محررًا من مزارع النوباني.