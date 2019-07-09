إصابة 6 أشخاص في تصادم بين سيارتين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الزراعي السريع، عند محور سمالوط بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين بطريق محور سمالوط ومصابين.

وعقب الانتقال والتحري، تبين وقوع تصادم بين السيارتين: رقم 3197 ن - ب - ص، ملاكي المنيا، بالسيارة رقم "2671 ن - ف - ج"، ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمدينة سمالوط؛ وذلك نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم: خلف ممدوح محمد، 33 سنة، وعيسى عزام حسن، 57 سنة، وسراج أبو الحسن جاد الرب، 46 سنة، وحسن عبد الحميد عبد الحليم، 32 سنة، وإسماعيل حسين إسماعيل، 22 سنة، وشخص آخر مجهول الاسم والعنوان، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.