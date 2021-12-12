آلاف الأشخاص يحتجون في الشوارع ضد تدابير مكافحة كورونا في التشيك

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جمهورية التشيك للاحتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة أنباء ( تشتك ) التشيكية أن حوالي 4 آلاف متظاهر تجمعوا في ساحة وينسيسلاس في براغ اليوم الأحد حيث ساروا إلى مقر الحكومة التشيكية.



وتردد أن المتظاهرين رفضوا ارتداء الأقنعة ولم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي. وذكر التقرير أنه عندما طلبت الشرطة منهم الالتزام بمتطلبات كوفيد - 19 ، قابلوا ذلك بصيحات استهجان.



وقال المنظمون مسبقا: "نحن لسنا ضد التطعيم الطوعي، بل ضد التطعيم الإجباري الذي تريد الحكومة إدخاله في البلاد بدعم من البرلمان".



ويحتاج الأشخاص في جمهورية التشيك، إلى إثبات التعافي أو التطعيم ضد كوفيد 19 للوصول إلى عدة أنواع من المؤسسات، بما في ذلك المطاعم والفنادق.



واجتاحت البلاد مؤخرا الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا وأصبحت العديد من المستشفيات ممتلئة بالمرضى غير أن عدد الإصابات انخفض في الآونة الأخيرة.



ومنذ بداية الجائحة، توفي أكثر من 34 ألف شخص بسبب مضاعفات مرتبطة بكوفيد 19 في جمهورية التشيك.