أعلن مجلس مدينة الأقصر، إدارة العقود والمشتريات بالمدينة، عن طرح المزايدة العلنية العامة لعملية استغلال المرسى السياحى الكائن أمام ساحة معبد الكرنك بالأقصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 29/12/2021 م، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بديوان عام محافظة الأقصر بشارع كورنيش النيل فى الموعد والتاريخ المحدد، وذلك بدفع تأمين مؤقت بمبلغ 60000 جنيه، يورد إلكترونيا على رقم الكود المؤسسى لمدينة الأقصر على منظومة GPS-MOF سداد مستحقات حكومية ( ٢٢٧٠٠١١٠ - الباب الموازنى باب ثالث إيرادات) البنك الأهلى - بنك مصر - بنك القاهرة ويستكمل التأمين المؤقت إلى 10% من اجمالى قيمة التعاقد شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ٪ عن الثلاث سنوات فور الرسو ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائى لدى الجهة الإدارية حتى انتهاء التعاقد، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيهًا تورد إلكترونيا بالفيزا كارت بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية.

وطالب مجلس مدينة الاقصر أن «يتقدم المشترك بالمستندات المبينة (الأصل للاطلاع) :- كراسة الشروط والمواصفات مع وضع طابع الشهيد فئة (5) جنيهات عليها والتوقيع على أصل الإقرار المرفق، بجانب قيام الشركات المتقدمة فى المزاد بتقديم عقد تأسيس الشركة، وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد الشركة وبيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد، وكذلك تسجيل بيانات الشركة على موقع بوابة التعاقدات العامة.

ويمكن الاطلاع على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المزمع إبرامه من بوابة التعاقدات العامة»، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، وصورة البطاقة الضريبية سارية مع وجود شهادة اثبات بعدم وجود مديونية على المتقدم للمزاد من الإيرادات والتحصيل، وأيضا تقديم السجل التجارى حديث وسارى مثبت به نشاط اختصاص العملية، وتقديم شهادة سابقة خبرة فى مجال إدارة المراسى السياحية وأن يكون من مالكى الفنادق العائمة وتقديم ما يدل على ذلك، كراسة الشروط والمواصفات والقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات مكملين لهذا الإعلان.