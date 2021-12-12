التحفظ على 11 توكتوك و7 سيارات أجرة بدون لوحات في حملة شرق الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، التحفظ على 11 توكتوك و7 سيارات أجرة بدون لوحات معدنية، وضبط 104 حالات إشغال في حملة اليوم الأحد شرق المدينة.

وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة مستمرة ويومية لجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها؛ لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأشار محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى شن حملة بالتنسيق مع اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة، لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات استهدفت شارع "ونجت" ومحيط مستشفى الرعاية وسوق باكوس، أسفرت عن ضبط 104 حالات إشغال متنوعة و34 حاجز سيارات، والتحفظ على 11 توكتوك و7 سيارات أجرة بدون لوحات معدنية، ورفع سيارة متهالكة.