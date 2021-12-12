وزير العدل: إنجاز التقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية خلال أقل من عام

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن إطلاق طريق التقاضي الإلكتروني بجانب طريق التقاضي التقليدي هو حدث تاريخي في مسيرة القضاء المصري، مؤكدًا أنه قضاء متطور ومتحضر ومنجز ويواكب العصر.

أضاف مروان، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "كان لدينا حلم بتطبيق منظومة القضاء الإلكتروني بشكل كامل بداية من رفع الدعوى وحتى الفصل فيها بحكم، حتى يصبح المحامي قادرا على رفع الدعوى دون التوجه إلى المحكمة".

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدّمت للعدل مساعدة كبيرة للغاية، من دعم مالي ولوجستي في سباق للزمن، موضحا أن "التقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية على مستوى مصر تم إنجازه في أقل من عام، وهذا شيء لا يصدق".

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