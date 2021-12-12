 الأردن وفرنسا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن وفرنسا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 10:18 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 10:18 م

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع قائد هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق أول الركن تييري بوركهارد والوفد المرافق، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الأحد، في مطار ماركا العسكري وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، آخر التطورات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية.

وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.

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