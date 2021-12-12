 إسرائيل: سنصل للغلق إذا تفشى المتحور الجديد - بوابة الشروق
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إسرائيل: سنصل للغلق إذا تفشى المتحور الجديد

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:36 م

أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حكومة نفتالي بينيت تشعر بقلق شديد من استمرار انتشار متحور أوميكرون الجديد في إسرائيل.

ونقلت القناة عن بينيت قوله، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "هذه السلالة معدية بمستويات لم نشهدها من قبل، ومعدل الفتك غير معروف حتى الآن، وفي الوقت الحالي فإن معدل التطعيم ليس كافيًا، ولابد من التشجيع على التطعيم وإذا لم ترتفع نسبة التطعيم فسنصل إلى الغلق".

واقترح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أنه "إذا انتشر المتحور بشكل كبير فيجب التفكير في ألا يغادر شخص منزله بدون الشارة الخضراء (جرين باس)".

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