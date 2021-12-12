القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة سائق بالإكراه في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من القبض على تشكيل عصابي أقدم على سرقة سائق بالإكراه، وأصابه بطلق ناري في البطن بطريق مدقات الفوسفات بإدفو.

وكان مستشفى إدفو استقبل سائق نقل ثقيل مصابًا بطلق ناري في البطن، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمود طه رئيس فرع شمال، ومعاون مباحث إدفو النقيب أحمد صابر، بناء على توجيهات اللواء هيثم كيلاني مدير المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات تبين أن ٣ أشخاص من قرية المحاميد استقلوا دراجة بخارية حاملين بندقية آلي وأخرى خرطوش واعترضوا طريق السائق عند مدقات منطقة الفوسفات، وأطلقوا النار عليه مما أدى لإصابته بطلقة في البطن والاستيلاء على هاتفي محمول ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين الذين تم القبض عليهم، وبحوزتهم المضبوطات والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.