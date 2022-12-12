شعبة المستوردين: كثير من المصنعين في حالة توقف عن الإنتاج بسبب تكدس البضائع بالموانئ

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن استمرار تكدس البضائع في الموانئ المصرية، سواء كانت مستلزمات إنتاج أو خامات أو بضائع تامة الصنع، ينتج عنه آثار سلبية بشكل كارثي يوما بعد يوم.



وأضاف، في بيان اليوم، أن هناك كثير من المصنعين في حالة توقف عن الإنتاج بشكل كامل، مشيرا إلى أن البعض يعمل بطاقة 50%، والآخر يعمل بطاقة 30% تجنبا للتوقف والحفاظ على العمالة بقدر المستطاع.



وأوضح أن سبب الأزمة الحالية وارتفاع أسعار السلع هي الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحالة الترقب لزيادات أخرى في سعر الصرف، وكذلك التوقف عن المبادرات التمويلية، وزيادة فوائد الودائع، مؤكدا أن جميع هذه العناصر مجتمعة وفي وقت واحد، أسهمت في زيادة الحالة التشاؤمية في السوق المصرية.



وأشار إلى أن أسباب التوقف والإغلاق أصبحت أعلى بكثير من أسباب الاستمرار في الإنتاج، وأكد أن شعبة المستوردين تثمن الجهود الحكومية المبذولة لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، وأن الشعبة تقف خلف القياة السياسية والحكومة في جميع الإجراءات لتجاوز الأزمة الراهنة.