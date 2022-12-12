أعلنت الشرطة الإيطالية، مقتل ثلاث نساء وإصابة أربعة أشخاص آخرين في إطلاق نار في روما، بسبب خلاف محتمل على السكن.



وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، في منشور على موقع فيسبوك، إن واحدة من الضحايا كانت صديقتها، بحسب "فرانس برس".



ويزعم أن مطلق النار المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ من العمر 57 عاما، أطلق الرصاص يوم الأحد، على اجتماع لسكان المبنى الذي توجد به شقته في ضاحية شمالي روما باستخدام مسدس مسروق.



وفي منشور بمدونته في نوفمبر الماضي، كتب كامبي عن خلافاته مع أشخاص يديرون المبنى، حيث اتهمهم بمحاولة إجباره على الخروج من مسكنه.



من بين السيدات الثلاث اللاتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا جوليسانو البالغة من العمر 50 عاما وهي أم لطفل عمره عشر سنوات كان يحضر الاجتماع بصفته أمين صندوق.



وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان، ووصفتها بأنها صديقة مخلصة وكاتمة للأسرار.



وقالت إن القاتل ألقي القبض عليه، معربة عن أملها في أن تأخذ العدالة مجراها سريعا.