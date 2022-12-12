السجن 3 أعوام لمتهم بتزوير شهادة تخرج كلية الهندسة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، الأحد، "ن.م.م"، سباك، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بتزوير محرر رسمي، ومصادرة المضبوطات، وإخطار الأحوال المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المقيدة برقم 14998 لسنة 2022 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد تلقيهم معلومات حول قيام شخص - ليس من أرباب الوظائف العمومية - بالاشتراك مع آخر "مجهول" في تزوير محرر رسمي "شهادة تخرج" منسوب صدورها لكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن زوجة المتهم تزوجت منه منذ سنوات، وأنجبت طفلًا، وعلى إثر خلافات زوجية نشبت فيما بينهما قامت بفحص أوراقه المتواجدة في مسكن الزوجية، فعثرت على شهادة تخرج منسوب صدورها لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس على الرغم من عثورها أيضًا على وثيقة زواج لزوجته الأولى مثبت بها بخانه المهنة "سباك"، فتوجهت إلى إدارة شئون الخريجين بالجامعة للاستعلام عن الشهادة فتبين أنها مزورة.

وبإخطار الشرطة وتحرير محضر إداري بالواقعة، تم عرض القضية على النيابة العامة، والتي أحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وأمير مجدي منير.