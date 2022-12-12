تقارير: الصين قد تفتح الحدود جزئيا مع هونج كونج بحلول أواخر يناير

أفادت تقارير وسائل الإعلام الصينية، بأن البلاد قد ترفع الحجر الصحي لسكان هونج كونج الذين يأتون إلى البر الرئيسي الشهر المقبل، فيما تسرع الصين من وتيرة تخليها عن قيود كوفيد الصارمة.



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصدرين من البر الرئيسي، أن هناك "فرصة جيدة" لإجراء برنامج تجريبي "واسع النطاق" للسفر بدون الخضوع لحجر صحي قبل عطلات رأس السنة القمرية التي تبدأ في 22 يناير.



كما قالت صحيفة تا كونج باو التي تدعمها بكين، اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر لم تسمه، إنه قد يتم استئناف السفر بدون حجر صحي من المدينة في ذلك الوقت تقريبا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحدود مع البر الرئيسي الصيني أغلقت فعليا منذ فبراير 2020. ويشار إلى أن هناك حصة يومية تقيد عدد الزائرين القادمين من هونج كونج، كما أنه يتعين عليهم الخضوع لحجر صحي في أحد الفنادق لمدة خمسة أيام.



وتسبب هذا في عزل المدينة عن مناطق الصين النائية الشاسعة وكذلك خفض عدد الزوار بشكل كبير. وفي عام 2019، كان هناك أكثر من 236 رحلة ركاب عن طريق المعابر البرية عبر الحدود.