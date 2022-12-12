عرض رثاء في ثالث ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)

عرضت المسرحية السورية "رثاء"، مساء أمس، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السادسة.

المسرحية تستعرض التحديات التي تواجه العلاقات العاطفية بسبب التقاليد العائلية في صحراء سوريا، من خلال قصة حب تجمع بين نجمة وزاهد، اللذان تعاهدا على مقاومة أي شئ يفرق بينهما، وقدمتها فرقة مختبر فنون الأداء، وهي من تأليف وإخراج سامر عمران.

يقام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم إمارة الشارقة، يحتفي بالبيئة الصحراوية، وثقافتها، وناسها، وعاداتهم، وتقاليدهم.

ويشارك في دورته السادسة خمسة عروض عربية، هي: "سلوم العرب" من الإمارات، و"السامر" من مصر، و"رثاء" من سوريا، و"الخيمة" من المغرب، و"منت البار" من موريتانيا.