بعد الانحسار الكبير جزئيا في جائحة كورونا، ارتفع عدد زيارات المرضى للعيادات الطبية في ألمانيا بشكل ملحوظ هذا العام.



وبحسب تقرير حديث للمعهد المركزي لرعاية أطباء التأمين الصحي ارتفعت زيارات العيادات من كل التخصصات في الربع الأول من هذا العام بنسبة 8ر4% مقارنة بالربع الأول في عام ما قبل كورونا 2019.



ووفقا للتقرير، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الاثنين، ارتفعت زيارات العيادات في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع الثاني لعام 2019.



وعقب بداية الجائحة في عام 2020، انخفضت بشدة زيارات المرضى للعيادات الطبية. وبحسب التقرير، تراجعت زيارات العيادات في جميع التخصصات خلال أبريل 2020 بنسبة 24%. وكانت ألمانيا حظرت قبلها بشهر التجمعات لأكثر من شخصين في إطار مكافحة كورونا. واضطرت المقاهي والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر إلى الإغلاق.