قضت محكمة التمييز في الكويت، نهائيا، بإعدام قاتل الشابة فرح أكبر، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام في البلاد.

وكانت محكمة الاستئناف في الكويت قد قضت بالحبس المؤبد على الجاني البالغ من العمر 32 عاما.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الجاني وهو يخطف فرح، في أحد أيام رمضان 2021، بينما كانت برفقة طفلتها وابن شقيقتها في سيارتها، ثم قتلها طعنا.

وحاول الجاني خلال المحاكمة إنكار المنسوب إليه، قائلا إن الضحية أخرجت سكينا من الدرج وطعنت نفسها به.

بعد ذلك، أقر بأنه ترك سيارته في الطريق، وصعد سيارة المجني عليها وقادها إلى منطقة العدان، حيث طعنها في صدرها أمام الطفلين، وحاول إسعافها إلى مستشفى العدان، حيث كانت على قيد الحياة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

وهرب الجاني إلى منزل ذويه في منطقة الرقة، وغير ملابسه وذهب للاختفاء في أحد فنادق منطقة حولي، حتى تم تحديد موقعه وضبطه وتحريز ملابسه من منزله في منطقة الرقة، والتي كانت ملطخة بالدماء.