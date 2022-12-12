 صرب كوسوفو ينشئون مقر طوارئ لمواجهة الأزمات شمال الإقليم - بوابة الشروق
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صرب كوسوفو ينشئون مقر طوارئ لمواجهة الأزمات شمال الإقليم


نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 9:15 ص

أعلن رئيس أكبر حزب للصرب المحليين غوران راكيتش، أن صرب كوسوفو الذين أقاموا متاريس بسبب تصرفات بريشتينا، سينشئون مقرا للأزمة في شمال الإقليم.

وقال راكيتش: "التوتر لا يتراجع. نحن في قرية روداري بالقرب من زفيكان. يتجمع المزيد من الناس. تصريحات ألبين كورتي اليوم أججت النار والخلافات. خافت عائلاتنا، لكن المواطنين لا يريدون الاستسلام للاستفزازات".

وأضاف: "سنشكل مقرا للأزمة لإبلاغ المواطنين ووسائل الإعلام بالوضع على الأرض. أحث المواطنين، في ظل درجة التوتر العالية نتيجة لتهديدات بريشتينا، على التحلي بالسلام والانضباط، واليقظة".


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