الشهراني: لا أتذكر تفاصيل إصابتي أمام  الأرجنتين في كأس العالم

أوضح ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي ولاعب فريق الهلال، أنه لا يتذكر تفاصيل إصابته، التي تعرض لها خلال مباراة الأخضر أمام الأرجنتين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه شاهد تلك اللحظة عبر هاتفه بعد إفاقته.

وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة خلال المباراة التي كسبها المنتخب السعودي أمام ميسي ورفاقه 2-1، حيث اصطدم بمحمد العويس زميله في الفريق، خلال محاولتهما تشتيت أحد الهجمات، وفقد الوعي على إثرها ونقل مباشرة إلى المستشفى، قبل أن ينقل عبر طائرة إخلاء طبي إلى مستشفى الحرس الوطني، ويخضع لعمليتين جراحتين تكللتا بالنجاح.

وقال الشهراني خلال حديثه مع زملائه في أول ظهور له بعد الإصابة عبر فيديو بثه حساب نادي الهلال الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء.. لا أتذكر شيء من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الجوال".

وطمأن الشهراني جماهير الكرة عامة والهلال بصفة خاصة، على صحته، مشيراً إلى انتهاء المرحلة الأولى من العلاج بـ"إجراء العمليات"، وقال: "الآن بدأت المشي، وأسير على الخطة العلاجية بمتابعة الأطباء".